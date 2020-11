Nella scorsa stagione è stato il faro del centrocampo del Cagliari ed anche in questa stagione il rendimento di Nahitan Nández non sembra essere da meno. Inevitabile, quindi, che i grandi club della Serie A abbiano messo gli occhi sul centrocampista uruguaiano del Cagliari. Per i trader, infatti, la Roma sembrerebbe fortemente intenzionata ad acquistarlo per mettere a disposizione di mister Paulo Fonseca un’arma in più a centrocampo. A riprova di ciò l’approdo in giallorosso di Nandez, come riporta Agipronews, è quotato in lavagna a 4,00.