L’ultima idea di mercato in casa Roma si chiama Andreas Christensen. Il giocatore del Chelsea potrebbe andarsene a gennaio a causa del suo poco utilizzo (0 minuti in Premier) e su di lui ci sarebbero i giallorossi. I blues non vorrebbero però privarsene a titolo definitivo e perciò si lavora ad un prestito della durata di un anno e mezzo. Da Trigoria tuttavia arrivano secche smentite.