A sorpresa il club giallorosso ha deciso di utilizzare il vecchio stemma sulla maglia che Pellegrini e compagni indosseranno il 20 marzo contro la Lazio. Una mossa che farà contenti i tanti tifosi che in questi anni hanno rivendicato a lungo l'utilizzo del logo storico della Roma sostituito da Pallotta nel 2012. "Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo. Uno stemma speciale, per un partita speciale", è l'annuncio pubblicato in questi minuti su Twitter dal club. Non è escluso, in caso magari di risultato positivo, che il logo storico con la Lupa e l'acronimo Asr non possa restare anche nelle partite successive. La maglia sarà in vendita da oggi presso i Roma Store fisici e digitali.