Nel pieno dell'ennesima emergenza infortuni stagionale, la Roma prosegue la sua preparazione in vista del match contro la Juventus di domenica sera. La nota lieta per Fonseca giunge dal ritorno in gruppo di Nicolò Zaniolo dopo il lavoro a parte svolto negli ultimi giorni a causa della botta al ginocchio subita nell'ultima partita contro il Torino.



Insieme ai lungodegenti Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta, hanno svolto un programma personalizzato pure Mkhitaryan - vittima di una lesione muscolare - e Spinazzola, fermato dall'influenza.