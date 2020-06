Francesco Totti, leggenda della Roma, parla a Dazn, ricordando la vittoria dello scudetto con il club giallorosso: "Se ho festeggiato andando in giro in motorino? Delirio totale, era impensabile che potessi camminare per strada anche perché c’erano 6 milioni di persone in giro per Roma. Sai non è che siamo abituati a vincere anno dopo anno, perciò una volta ogni 20 anni, quando succedono questi eventi importanti la vivi diversamente. Poi i romani sono abbastanza caldi. L’ho vissuta col casco, con la sciarpa, cercando di non farmi riconoscere che non era semplice".