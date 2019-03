Francesco Totti, dirigente della Roma, parla a beIN Sports: "C'è voluto poco che accettassi l'offerta del Real Madrid. Ma questa è stata una scelta di vita, non prendere in considerazione altre esperienze sia in Italia che in Europa. Se avessi dovuto cambiare maglia avrei scelto l'estero e quindi sarei andato al Real Madrid per il rispetto dei tifosi. Indossare un'unica maglia, per quella che ho sempre tifato e che per sempre tiferò, credo sia stata la scelta più giusta".