Roma, Londra, Madrid: c’è un filo sottile che in questo momento lega le tre capitali europee ed è quello che potrebbe portare ad un girandola di portieri che ruota attorno ad Alisson, l’oggetto del desiderio non solo del Real Madrid ma anche del Chelsea, come scrive “La Gazzetta dello Sport“.



Alisson ha in mano da tempo un accordo (totale) con il Real Madrid, che gli ha offerto oltre 6 milioni di euro per 5 anni, più opzione per il sesto. A quelle cifre la Roma non può arrivare (Alisson oggi guadagna 1,5 a stagione) e il numero uno giallorosso in cuor suo ha già scelto. Il Real, però, è fermo ad un’offerta (mai arrivata a Trigoria) di 60 milioni di euro – bonus inclusi –, formalizzata all’entourage del giocatore, offerta lontana da quella che si aspetta la Roma: 70 milioni di euro più bonus. Per dirla alla Pallotta “per Alisson ci vogliono 78 milioni“. Così si è entrati nella fase delle strategie e delle attese. E in questa fase qui ha intenzioni di infilarcisi dentro proprio il Chelsea, che apparentemente è ancora senza allenatore ma che in realtà ha Sarri che sta già indicando le sue preferenze. E, tra queste, c’è Alisson. Il Chelsea potrebbe spingersi anche molto vicino ai 70 milioni che chiede la Roma e secondo voci di mercato sembra possa accadere a breve.