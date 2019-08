La Roma cerca un difensore centrale sul mercato. Il ds Petrachi tratta Rugani con la Juventus, ma in alternativa non molla il croato Lovren del Liverpool. Niente da fare per Nkoulou del Torino, pronto a reintegrarlo solo dopo che avrà chiesto scusa. Al suo posto contro il Wolverhampton giocherà Bonifazi, tolto dal mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata i granata cercano un terzino sinistro: il preferito resta Dimarco dell’Inter (il giocatore ha già dato l’ok), monitorato Laxalt del Milan, non si molla la pista dell’olandese Ouwejan dell’AZ Alkmaar.