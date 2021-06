Sarà un evento in pompa magna quello dell'approdo dello Special One alla guida della formazione giallorossa ed è un momento che si avvicina sempre più perchéE i primi giorni della nuova avventura nella Capitale si preannunciano intensi e ricchi di appuntamenti, perché tra il 6 e il 7 luglio prenderà il via il raduno della squadra, con i test atletici che precederanno l'inizio vero e proprio degli allenamenti.- Con le convocazioni e con le prime sedute, si inizierà a comprendere l'indirizzo che Mourinho vorrà dare alla sua Roma, su quali calciatori deciderà di puntare e a quali rinuncerà per metterli sul mercato. A tal proposito,, mentre prima di affrontare il capitolo degli ulteriori rinforzi,Detto dei due portieri Olsen e Pau Lopez,(che potrebbe rescindere),(alla giusta offerta può partire e piace all'Everton),(si tratta sulla buonuscita) e di alcuni calciatori rientrati dai prestito come. Oltre all'annosa questione, oberato da un ingaggio piuttosto importante ma al momento non raggiunto da grandi manifestazioni di interesse sul mercato.- Soltanto dopo sarà possibile approfondire le altre piste che si seguono in entrata, in primis l'arrivo di un centravanti nuovo di zecca che combaci con le esigenze di Mourinho. Tornando al tecnico di Setubal,, che si sono esposti in prima persona per averlo alla Roma, e che si terrà in una location ritenuta adeguata per un evento di tale rilevanza mediatica. Da chiarire inoltre anche la location della seconda parte del ritiro (la prima dovrebbe essere svolta regolarmente a Trigoria), con gli indizi che conducono al Portogallo, trattandosi di un Paese con meno restrizioni di altri.Lo Special One sta per atterrare sulla Capitale, il conto alla rovescia è partito.