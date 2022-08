Dybala, Wijnaldum ma non solo. La Roma, scatenata sul mercato, sta chiudendo anche per Eric Bailly del Manchester United. Trattativa ai dettagli per il difensore centrale classe '94, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.



I SEGNALI - In questi giorni sono arrivati alcuni segnali social da parte del giocatore, che dai suoi profili ha messo qualche like ai post della Roma. I giallorossi aspettano Wijnaldum e stanno per chiudere per Bailly, per un mercato da protagonisti.