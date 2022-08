Undici milioni più circa 4 di bonus a titolo definitivo. La Roma registra anche colpi in uscita in questo mercato ricco di sorprese. Jordan Veretout sarà un giocatore del Marsiglia dopo l'intesa trovata nell'incontro di oggi tra i due club, anticipato ieri da Calciomercato.com. Il francese aveva già detto sì al ritorno in patria nelle scorse settimane e percepirà lo stesso stipendio che prendeva a Roma. Ovvero circa 3 milioni a stagione. L'affare potrebbe essere ufficializzato tra stasera e domani e permette ai giallorossi di avere un piccolo tesoretto da poter reinvestire. Non è escluso, infatti, un ritorno di fiamma per Frattesi. In dirittura d'arrivo pure la cessione di Carles Perez al Celta Vigo.