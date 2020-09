La Roma ha intenzione di rinnovare il contratto a Riccardo Calafiori, terzino classe 2002, in scadenza il 20 giugno 2022. Una volta ufficializzato, l'idea è quello di mandare il calciatore in prestito per consentirgli un minutaggio maggiore. Calafiori piace a mezza Serie A, tra cui Fiorentina, Parma e Benevento.