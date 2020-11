Vendere prima di comprare. La Roma cerca una nuova sistemazione a gennaio per Bruno Peres, altrimenti il terzino destro brasiliano si svincolerà a parametro zero a giugno. Sempre secondo il Corriere dello Sport, lo stesso discorso vale per il brasiliano Juan Jesus (anche lui in scadenza di contratto) e per Federico Fazio, che però è legato fino al 2022 grazie a una clausola sulle presenze della scorsa stagione che ha fatto scattare il prolungamento. ​Inoltre se la Roma non chiude in fretta il complicato accordo per il rinnovo di Riccardo Calafiori, il giovane talento potrebbe finire a sua volta sul mercato.