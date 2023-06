Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Roma c'è anche Ebrima Darboe, in cerca di riscatto dopo aver saltato tutta l'ultima stagione per un'operazione al legamento crociato. Il centrocampista classe 2001 sta valutando alcune offerte arrivate da Belgio Svizzera e Austria. La formula sarà un prestito con diritto di riscatto, il giocatore in questi giorni sta studiando tutte le proposte sul tavolo per fare la scelta migliore: al momento sembra orientato ad accettare una tra Westerlo (Belgio) e Lask Linz (Austria).



Darboe ha debuttato in prima squadra alla fine della stagione 2020-21, in quattro giorni ha esordito prima in panchina e poi in Europa League con Fonseca in panchina. Quest'anno ha fatto qualche panchina verso la fine della stagione quando si era ripreso dal brutto infortunio, ma senza mai scendere in campo.