Roma, troppi insulti: Abraham e Karsdorp chiudono i social

un' ora fa

L'avventura a Roma di Rick Karsdorp è quasi giunta al termine. L'errore con il Leverkusen e l'applauso alla Sud, che da Trigoria assicurano non fosse polemico, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nonostante De Rossi abbia cercato di proteggerlo nel post gara, i tifosi si sono scagliati contro di lui sui social. Ha dovuto chiudere i commenti su Instagram e rendere il profilo privato per le tante critiche che gli sono arrivate. Stessa sorte è toccata ad Abraham per il gol sbagliato sul finale di gara dove gli insulti sono stati anche di stampo razzista. La permanenza di Karsdorp a Trigoria si è protratta nonostante i due ultimi mercati nei quali Pinto ha cercato di cederlo, ma senza successo. Ora però non sembrano esserci altre strade.