La Roma è alla ricerca di giocatori in grado di rinforzare la rosa di José Mourinho nel mercato invernale con Tiago Pinto che è sempre attento sul mercato, La Gazzetta dello Sport riporta la lista degli obbiettivi seguito dal direttore generale dei giallorossi, che sono all ricerca di un terzino destro e un centrocampista. I terzini seguiti sono: Max Aarons (21enne inglese del Norwich City), Benjamin Henrichs (24enne tedesco del RB Lipsia), Marcus Holmgren Pedersen (21enne norvegese del Feyenoord) e Diogo Dalot (22enne portoghese del Manchester United). Per quanto riguarda i centrocampisti ci sono: Corentin Tolisso (27enne francese del Bayern Monaco) e Florian Grillitsch (26enne austriaco dell'Hoffenheim).