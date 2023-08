Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L'attaccante belga si sta già preparando per esserci nella prima in casa col Milan. Intanto emergono nuovi dettagli sul suo contratto.



CONTRATTO - L'ex Inter guadagnerà 7 milioni di euro netti, più una lunga serie di incentivi che gli possono fruttare anche un milione in più. Infatti percepirà altri 400.000 euro in caso di qualificazione in Champions League, oltre ai canonici bonus legati a gol e presenze.