Stephan El Shaarawy resta Faraone di Roma. Come anticipato da Calciomercato.com l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante era stato preso qualche giorno fa poco prima della partenza per Ibiza. E sarà rarificato nelle prossime ore con dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno.ElL’ex milanista ha rinnovatoDa 3,5 lo stipendio del Faraone dovrebbe essere stato spalmato su poco più di 2,5 a stagione.