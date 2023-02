Avanti con fiducia. La Roma si è compattata dietro il suo condottiero José Mourinho e può puntare a vincere l’Europa League e piazzarsi tra le prima 4 della classifica in serie A.La prossima estate sarà determinante per fare il salto di qualità. Tiago Pinto dovrà convincere lo Special One con un progetto che possa ambire a vincere qualcosa di importante. Ecco perché le scelte sul reparto offensivo avranno un ruolo cruciale nella programmazione. Abraham sembrava destinato a tornare in Premier League ma ora l’attaccante inglese sta convincendo tutti e vuole realizzare quella che è la sua priorità: restare alla Roma per conquistare altri trofei con Mourinho. Discorso diverso invece per Belotti: l’attaccante è arrivato a Roma la scorsa estate, firmando un contratto annuale con opzione per altri due anni.Il Gallo ha incontrato diverse difficoltà nei suoi primi mesi in giallorosso e non ha ancora trovato la via della rete in campionato. Ora tocca a lui invertire la rotta e convincere la società a confermargli la fiducia. Sullo sfondo si sta già muovendo laSalernitana di Iervolino pronta a presentare una grande offerta pur di convincerlo a giocare all’Arechi nella prossima stagione.