ROMA-UDINESE 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 22'st Dzeko



Assist: 22'st El Shaarawy



Ammoniti: Jesus, Dzeko (R); D'Alessandro, Ekong, Musso (U)



Roma (4-4-2): Mirante; Jesus (1'st Florenzi), Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, De Rossi (23'st Under), Cristante, El Shaarawy; Dzeko, Schick (1'st Pellegrini).

All.: Ranieri.



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (39'st Teodorczyk), Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro (32'st Pussetto); Okaka, Lasagna.

All.: Tudor.



Arbitro: Di Bello