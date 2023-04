La corsa Champions si infuoca sempre più. Ladi Josè, reduce dalla sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Europa League in Olanda contro il Feyenoord e in attesa del ritorno in programma giovedì sera,riceve allo Stadio Olimpico l'di Andrea, nel secondo e ultimo posticipo domenicale della, in attesa del Monday Night: i giallorossi devono assolutamente vendicare lo 0-4 dell'andata ma soprattutto necessitano dei 3 punti, per restare terzi a +3 sul Milan e +2 sull'Inter, portandosi a -5 dalla Lazio seconda e conservando il piazzamento Champions, in vista della difficile trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, nel prossimo weekend. Non sarà facile: sia perché i friulani hanno centrato quattro risultati positivi nelle ultime cinque e sono decimi a quota 39 punti, sia perché mancheranno Paulo Dybala e Tammy Abraham, infortunatisi nella trasferta di Rotterdam. Spazio dunque al Gallo Belotti e a Stephan El Shaarawy, mentre l'Udinese punta sul solito Beto.L’Udinese ha sconfitto la Roma per 4-0 nel match d’andata e non vince entrambe le gare stagionali contro i giallorossi in Serie A dal 1997/98 (Zeman e Zaccheroni gli allenatori). L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime due sfide contro la Roma (1V, 1N) in Serie A, lo stesso numero di volte in cui ci era riuscita nelle precedenti 17 partite di campionato (15 vittorie capitoline e due friulane). La Roma ha trovato la vittoria in otto delle ultime nove gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (1P). Inoltre le due squadre non pareggiano all’Olimpico dal marzo 2009 (1-1 con gol di Felipe e Vucinic): da allora in 13 sfide ben 11 successi giallorossi e due bianconeri. L’Udinese ha vinto appena due delle 11 trasferte più recenti in campionato (4N, 5P), dopo che aveva registrato tre successi nelle prime quattro del torneo in corso (1P); inoltre, i friulani non sono andati a segno in quattro delle ultime sette gare esterne di Serie A, ma nel parziale hanno tenuto la porta inviolata tre volte. La Roma ha vinto otto gare nel 2023 in Serie A tenendo la porta involata, nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (otto successi con clean sheet anche per il Napoli, mentre Juventus e Lazio seguono a quota sette). Dal punto di vista opposto, i giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite di campionato in cui hanno subito gol (4N, 5P). L’Udinese ha perso tutte le ultime tre sfide contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A e non fa peggio con un singolo allenatore in panchina da marzo 2016, quando arrivò a cinque sotto la gestione di Stefano Colantuono. La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in questa Serie A (53) in relazione alle reti segnate (39): 1.36 punti ogni gol; dall’altra parte l’Udinese ha un rapporto di 1 a 1 (39 punti, 39 gol), peggio finora solo le formazioni in zona retrocessione (Verona, Cremonese e Sampdoria) e la Salernitana. L’attaccante della Roma Paulo Dybala è stato coinvolto in 17 gol contro l’Udinese in Serie A (10 reti e 7 assist): da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2004/05) solo Francesco Totti (20 contro il Parma) e Domenico Berardi (18 contro il Milan) hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria nella competizione. Si affrontano in questa sfida i due attaccanti che hanno giocato più partite in questa Serie A senza trovare ancora la rete: Isaac Success dell’Udinese (28 presenze) e Andrea Belotti della Roma (23 presenze). Beto, che nell’ultimo turno ha raggiunto la doppia cifra di reti nel torneo in corso, ha tuttavia siglato ciascuna delle ultime cinque marcature più recenti alla Dacia Arena: il suo ultimo gol fuori casa in Serie A risale infatti allo scorso ottobre, contro il Verona. L’attaccante dell’Udinese può andare a segno per la prima volta in trasferta nel massimo campionato contro una avversaria nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (9 presenze 0 gol il suo bilancio finora).