Con una nota ufficiale, la Roma ha confermato le indiscrezioni delle scorse ore che volevano alcuni calciatori della rosa di José Mourinho a fortissimo rischio per la partita di domani contro l'Hellas Verona a causa del Covid. "AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni".



A queste defezioni certe si aggiunge quella altamente probabile di Nicolò Zaniolo, che nelle scorse ore ha accusato un problema al quadricipite della gamba destra e che svolgerà un ulteriore provino nel corso della seduta di rifinitura, con sensazioni al momento più improntate ad un forfait. Assenze certe sono anche quelle degli infortunati Ibanez ed El Shaarawy e dello squalificato Mancini.