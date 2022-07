La Roma batte un altro colpo di mercato. Dopo l’arrivo di Matic a centrocampo ora è ufficiale anche Mile Svilar, nuovo portiere giallorosso. Il serbo è un nuovo giocatore di José Mourinho dopo l’esperienza al Benfica. Questa mattina il classe 1999 è arrivato nella Capitale e ha sostenuto le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto. L’estremo difensore ha lasciato i portoghesi a parametro zero ed è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, come riporta il sito della Lega Serie A.