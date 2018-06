La Roma ufficializza il nono acquisto della sua campagna acquisti. Il club giallorosso comunica l'arrivo dal Lens del difensore classe 2000 William Bianda, che ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Il costo dell'operazione è di 6 milioni di euro, più altri 5 di bonus legati agli obiettivi che verranno raggiunti dal calciatore. La Roma riconoscerà al Lens anche il 15% della cifra incassata su una futura rivendita.



Bianda, che ha scelto di indossare la maglia numero 28, ha rilasciato al sito ufficiale giallorosso le sue prime dichiarazioni: Sono davvero felice di essere qui. Sono sicuro che la Roma è la migliore scelta per me, per la mia crescita". Il direttore sportivo Monchi ha commentato così l'arrivo di Bianda: "Con l’acquisto di William la Roma continua a investire sul talento. Siamo certi che Bianda, con l’aiuto dei compagni più esperti e del nostro staff tecnico, potrà continuare a crescere e a sviluppare le sue potenzialità".