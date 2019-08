Dopo il suo arrivo in Italia e le visite mediche sostenute in giornata a Villa Stuart, Chris Smalling diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso ha acquisito il centrale classe '89 dal Manchester United con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro fino a giugno 2020.



Queste le sue prime parole al sito ufficiale della Roma: “Sono molto contento di essere qui e lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui”. Il giocatore inglese indosserà la maglia numero 6.