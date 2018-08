La Roma ha ufficializzato la cessione al Siviglia del centrocampista francese Maxime Gonalons. Il classe '89 è stato ceduto in prestito secco fino al 30 giugno 2019.



Ecco il comunicato della Roma:

L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Siviglia i diritti alle prestazioni sportive di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese, giocherà nel club spagnolo fino al 30 giugno 2019.

Gonalons, arrivato nell'estate del 2017 dal Lione, ha disputato in questa stagione 23 partite in maglia giallorossa. In bocca al lupo Maxime!





