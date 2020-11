Niente delisting, la Roma resta quotata in Borsa. Il club giallorosso annuncia in una nota ufficiale: "Come già comunicato al mercato, in considerazione della circostanza che, ad esito dell'offerta l'offerente detiene una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale dell'emittente, non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'obbligo di acquisto (...). Le azioni ordinarie AS Roma rimarranno pertanto quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Si ricorda altresì che, in ragione del numero di azioni oggetto dell'Offerta, la stessa non è oggetto di riapertura dei termini. In data 12 novembre 2020 l'Offerente pagherà ai titolari delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 0,1165 per azione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni a favore dell'Offerente".