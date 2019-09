Ora è ufficiale: Nikola Kalinic è un nuovo attaccante della Roma. La conferma arriva dal sito della Lega Serie A, con il club giallorosso che ha depositato il contratto del croato pochi istanti fa. Il giocatore torna in Italia un anno dopo l'addio al Milan.



I DETTAGLI - Kalinic arriva dall'Atletico Madrid in prestito oneroso fissato a 2 milioni, con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. ​Parole da giocatore giallorosso per il croato: "Sono molto contento, perché sono arrivato in un grande club. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. La Roma ha una grande storia e sono davvero felice di essere qui".