: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'acquisto del nazionale olandese Justin Kluivert dalla squadra di Serie A dell'AS Roma. Ha firmato un contratto a lungo termine al Vitality Stadium e si unisce ai Cherries per una cifra non rivelata. Kluivert rafforzerà in modo significativo le opzioni offensive sotto la guida del nuovo allenatore Andoni Iraola. Il 24enne ha giocato nelle massime divisioni in Olanda, Italia, Germania, Francia e Spagna e ha esperienza in Champions League ed Europa League. Kluivert, il giocatore più giovane della Roma a segnare in Champions League, ha segnato otto gol e fornito due assist in 29 presenze durante il prestito con il Valencia nella Liga la scorsa stagione"., che si vanno a sommare agli 8,5 milioni per quella di Tahirovic e avvicinano i giallorossi a quei 30 milioni che servono entro fine mese. I giallorossi avranno anche il 5% sulla futura rivendita del giocatore.