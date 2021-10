Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Pellegrini ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 22 marzo 2015 in Cesena-Roma.Nello stesso anno è stato protagonista con la Primavera della cavalcata fino alla Final Four di Youth League.Dopo due stagioni giocate nel Sassuolo, Pellegrini è tornato in giallorosso nell’estate del 2017. Con la maglia della Roma ha collezionato finora 161 presenze e 25 gol.o. “Lorenzo incarna alla perfezione le caratteristiche principali del progetto sportivo della società: non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche ma anche perché, da romano e romanista, cresciuto nel nostro settore giovanile, ha un legame identitario con il Club che lo rende un pilastro della Roma. Non può esistere un progetto sportivo senza una forte identità”.Nella stagione in corso, Pellegrini ha già collezionato 6 gol e 2 assist.. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.Guarda anche: Rinnovo Pellegrini