Per l'armeno. Conclusa la sua prima stagione in prestito, il trequartista classe 1989 è ora completamente giallorosso.- L'annuncio è arrivatoche lo ha salutato un un post celebrativo. Ecco quanto si legge su arsenal.com: "Henrikh Mkhitaryan è passato all'AS Roma in Serie A in modo permanente. Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo".