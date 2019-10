Rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta.



Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2019

Ora è ufficiale:. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale della Roma, che ha annunciato il grave infortunio dell'esterno rimediato nel corso dell'allenamento odierno.Una vera e propria maledizione per la Roma, che già negli anni scorsi aveva dovuto spesso fare i conti con un'infermeria decisamente piena. Quest'anno, in particolare, ai box sono già finiti Lorenzo Pellegrini (frattura del metatarso, due mesi di stop), Diego Perotti (infortunio alla coscia, 50 giorni di stop), Cengiz Under (infortunio al bicipite femorale, 40 giorni di stop) e Henrikh Mkhitaryan (infortunio agli adduttori, tre settimane di stop).Decisamente a rischio, ora, il riscatto dai Blues: Zappacosta, infatti, era in prestito dagli inglesi fino a gennaio. Questo pesante infortunio rischia di complicare il futuro capitolino dell'esterno. ​