"L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l'Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic. Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese (naturalizzato bosniaco, ndr) ha debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino.



Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia.



In bocca al lupo, Benjamin!"



Con questo comunicato, la Roma saluta il centrocampista bosniaco lanciato in prima squadra da Josè Mourinho nel corso della stagione appena conclusa, in cambio di 8,5 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita da parte dell'Ajax.