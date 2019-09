Con un comunicato ufficiale, la Roma rende nota l'interruzione del rapporto col responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino: "AS Roma e Massimo Tarantino comunicano di aver interrotto ufficialmente il proprio rapporto lavorativo in data odierna. La Società desidera ringraziare Massimo per il lavoro svolto durante la sua permanenza a Roma e gli augura il meglio per il futuro".



Al suo posto si profila il ritorno nei quadri societari di Manolo Zubiria e di Bruno Conti.