Niente trasferta per i romanisti in Olanda. Il Feyenoord ha informato tramite un comunicato ufficial che la Uefa ha vietato la vendita ancheai tifosi giallorossi che non potranno dunque accedere allo Stadio De Kuip il prossimo 13 aprile. Il forte rischio di scontri visti anche i precedenti del 2015 e dello scorso maggio a Tirana, ha fatto sì che le istituzioni olandesi abbiamo utilizzato il pugno duro per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Nelle scorse settimane sull'argomento si era espresso il capo della Polizia di Rotterdam che aveva mostrato le proprie perplessità nell'accogliere i tifosi romanisti anche se poi dall'Olanda erano arrivate delle rassicurazioni a riguardo tanto che alcuni tifosi hanno già acquistato i biglietti aerei per raggiungere la città portuale. Stessa misura per i tifosi olandesi che non saranno presenti All’Olimpico il 20 aprile.