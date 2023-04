Parametri zero, di livello internazionale. L’identikit per la prima fase del mercato romanista è chiaro. E nell’elenco è presente e sottolineato il nome di Dani Ceballos, il centrocampista offensivo del Real Madrid che non rinnoverà il contratto in scadenza con i Blancos. Alcuni intermediari lo hanno offerto anche alla Roma, meta gradita al giocatore a patto che si qualifichi in Champions League.



Il 26enne spagnolo era stato cercato da Mourinho già nel mercato invernale dell’anno scorso e potrebbe essere impiegato in diverse zone del campionato. Nelle ultime due stagioni a Madrid il centrocampista ha trovato poco spazio ma Mourinho lo ricorda bene ai tempi dell’Arsenal dove aveva collezionato 77 presenze in due annate. Anche lo stipendio è decisamente alla portata della Roma visto che l’ex Betis guadagna solo 1,5 milioni.



Proprio la squadra di Siviglia rappresenta il maggior concorrente oltre a un timido interesse dell'Atletico Madrid. Condizione necessaria resta la Champions che il Betis vede lontana 3 punti, mentre la Roma è appaiata all'Inter per il quarto e ultimo posto che la garantirebbe. L’altro parametro zero di lusso che piace a Mourinho è Daichi Kamada. Il giapponese è lontano dal rinnovo con l’Eintracht Francoforte. Ha 26 anni, non guadagna tanto (oggi meno di 500 mila, ma ci vuole almeno il triplo per convincerlo) e rappresenta anche una potenzialità a livello commerciale visti anche i recenti accordi commerciali della Roma durante la tournée in Sol Levante. Al momento però è in gran vantaggio il Borussia Dortmund.