La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale. La Roma ha ceduto in prestito al Getafe sia l'attaccante Borja Mayoral, che però è di proprietà del Real Madrid, sia Gonzalo Villar.



IL COMUNICATO

AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo Borja Mayoral e Gonzalo Villar al Getafe fino al 30 giugno 2022.



Gonzalo Villar è arrivato in giallorosso nel gennaio del 2020 e ha collezionando in totale 64 presenze, 42 delle quali in Serie A.

Borja Mayoral è entrato a far parte della Roma nell'ottobre del 2020 e in giallorosso ha giocato 56 partite mettendo a segno 18 reti.



Il Club augura le migliori fortune ai due calciaori nella loro nuova avventura.