Dopo aver rifiutato Galatasaray e Venezia, la storia si ripete. Come riporta 'Il Corriere della Sera', Diawara che non rientra già da tempo nei piani di Mourinho, continua a rifiutare destinazioni. La Roma non vuole accettare soluzioni in prestito, ma se a sua volta Diawara dirà no a qualsiasi cessione a titolo definitiv. Quindi si allenerà da solo a tempo indeterminato.