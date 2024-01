Roma su Baldanzi: assalto finale, salutano Kumbulla e Belotti

Francesco Balzani

Il mercato della Serie A si sta accendendo improvvisamente in questi ultimi due giorni di finestra invernale. Non fa eccezione la Roma che dopo aver preso in prestito Huijsen e Angelino, ora sta provando l'ultimo atto di una mini-rivoluzione che diventerà maxi a giugno quando molto cambierà anche da un punto di vista dirigenziale. Ma torniamo al presente. Tiago Pinto, che saluterà tutti il 3 febbraio, è impegnato su più fronti. Per concludere al meglio la sua esperienza e consegnare a De Rossi quei giocatori utili per il nuovo modulo e per la nuova idea di calcio del tecnico subentrato a Mourinho. Quello delle cessioni ieri ha vissuto uno scossone decisivo.



BELOTTI E KUMBULLA - Nel primo pomeriggio Belotti ha ottenuto il via libera da De Rossi per partire. Il Gallo, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ha detto sì alla Fiorentina. Il club viola in realtà ci aveva provato già una settimana fa, ma la richiesta di Ikoné da parte della Roma aveva congelato l'affare. Ora si può fare senza contropartite. Belotti andrà in prestito con diritto di riscatto a Firenze, oggi ci sono solo da limare i dettagli sullo stipendio del Gallo. Ma non è finita qui. Perché in serata è arrivata anche la fumata bianca per Kumbulla al Sassuolo. Stessa formula: prestito con diritto di riscatto per l'albanese che rientra da un brutto infortunio e non vuole perdersi l'Europeo. Due uscite che permettono di inserire Angelino e uno tra Azmoun e Kristensen in lista Uefa. Ma non solo.



BALDANZI - Perché la Roma non ha chiuso affatto il mercato in entrata. L'obiettivo unico al momento ha un nome: Tommaso Baldanzi. L'Empoli ha resistito finora ai primi tentativi della Roma, ma col passare delle ore il pressing giallorosso si sta facendo insistente. Il calciatore ha già detto sì e raggiungere in giallorosso Cristante e Mancini (già assistiti del suo agente Riso). La Roma - oltre ad una buona percentuale di rivendita - è disposta a inserire almeno un giovane gradito al club toscano: uno tra Pisilli e Pagano. L'Empoli ragiona, e oggi prenderà una decisione anche perché Baldanzi (gol alla Juve a parte) raramente ha giocato titolare questa stagione e rischia di perdere ancora più valore da qui a giugno. L'alternativa last-minute è Bernardeschi, offerto con insistenza.



ALTRE CESSIONI - Potrebbe servire però un'altra uscita, sulla lista dei cedibili sono sempre evidenziati i nomi di Celik e Renato Sanches. Entrambi finora hanno rifiutato le destinazioni turche: il Galatasaray per il terzino, il Besiktas per il portoghese. Pinto proverà a convincerli fino all'ultimo, nel secondo caso con bassissime probabilità di successo. Celik, che non gradisce il ritorno in Patria, invece starebbe parlando in queste ore con il suo agente per studiare meglio la situazione.