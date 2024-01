Roma, anche Kumbulla vicino alla cessione: il Sassuolo passa in pole

Non solo il Gallo Belotti alla Fiorentina. La Roma punta a chiudere un'altra cessione in queste ultime ore di mercato per liberare magari spazio per un esterno d'attacco. Dopo il rifiuto di Celilk al Galatasaray si intensificano i contatti per il prestito di Kumbulla. Scemato l'interesse di Torino e Cagliari, si è accesa all'improvviso la pista Sassuolo. Il club neroverde, in piena lotta per la retrocessione, avrebbe manifestato interesse per il difensore albanese con tanto di contatti in giornata tra Pinto e Carnevali.



L'OFFERTA - L'offerta sarebbe di un prestito con diritto di riscatto. E al giocatore andrebbe bene di trasferirsi in provincia per non perdere il posto in Nazionale all'Europeo. Kumbulla sta ultimando la fase di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato ormai 9 mesi fa. Alla finestra c'è anche l'Udinese che però sembra meno convinta. L'albanese d'altronde a Roma è chiuso da Mancini, Llorente e dai rientranti Smalling e Ndicka. E col nuovo modulo di De Rossi troverebbe ancora meno spazio rispetto al passato.