Col Porto, durante l’affare Oliveira, si è parlato di un giovane della squadra B che Pinto segue da tempo. Si tratta del terzino destro 20enne Tomas Esteves. Cresciuto nelle giovanili del Porto, dove milita dall’età di 15 anni, l’anno scorso ha già saggiato il calcio inglese con un prestito al Reading, dove ha collezionato ben 30 presenze giocando anche a centrocampo. Quest’anno è ritornato in patria, ma con la seconda formazione di Dragoes è sceso in campo solo per 4 volte. Il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di Mourinho e Oliveira.