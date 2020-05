La difesa della Roma subirà una mini rivoluzione. Petrachi sta seguendo da tempo il centrale dell’Hoffenheim, Kevin Akpoguma. Classe ‘95, di origini nigeriane, è alto 192 centimetri. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili tedesche, arrivando fino all’Under21. In Germania è considerato una promessa non mantenuta. Forte fisicamente, veloce nei recuperi, pericoloso nel colpo di testa, ama – nonostante il piede destro – giocare come centrale mancino. La sua valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni. Lo riporta il Messaggero.