IL TABELLINO

capoccia…ta.Addio primato in classifica, dal Friuli. Dov’è finita la squadra brillante delle prime quattro giornate? La difesa che aveva incassato appena un gol, è sverginata quattro volte.maramaldeggiando su un’avversaria allo sbando.segnati da, con la generosa collaborazione di. Di Pereyra e Lovric i sigilli del 3-0 e del 4-0, a gara ampiamente compromessa. In tribuna il ct inglese Southgate ha preso nota rabbrividendo dellaquasi al tramonto della ripresa. Ancheè naufragato nel disastro generale e insomma alla prossima, sperando che la Roma torni la Roma.tantabella e pratica nel primo tempo chiuso in vantaggio dai friulani per 1-0. Gol lampo di Udogie, dopo 2’ e 10”, in realtà quasi un’autorete:appoggia di petto all’indietro su Rui Patricio un pallone crossato in area da Pereira; Udogie in agguato si lancia e ruba il tempo a difensore e portiere e scarica nel sacco. Udinese subito avanti.Ben raccolta nella fascia di centrocampo, dove Samardzic, Walace e Arslan fanno densità ingolfando le linee di passaggio della Roma.sulla trequarti faticano a penetrare la fitta rete di maglie bianconere. Il fraseggio stretto dei romanisti premia l’atletismo e la ruvida opposizione degli avversari che rilanciano il gioco sul veloce Deulofeu, affiancato dal duroche ha sostituito. Al 14’ tuttaviaFuori, (caviglia acciaccata) peral quarto d’ora. La Roma fatica nelle uscite, il gioco non scorre limpido come quando la squadra di Mourinho agisce negli spazi.lungo l’out di destra morde nel duro contro il coriaceo Pereira, Karsdorp, forse sotto choc per la topica costata il gol, praticamente non partecipa al match. Di conseguenza la manovra giallorossa s’ingolfa nell’imbuto centrale e raramente trova sbocchi.Qualche innocuo mischione nell’area friulana e una mezza occasione per Udogie che scarica sull’esterno della rete.Scintille nel finale di tempo, Maresca ammonisce Dybala e sbaglia perché non c’era cattiveria nell’intervento dell’argentino. Cartellino giallo ma per proteste anche per Mourinho, assai agitato in panchina e con qualche buon a ragione. Non è la sua Roma quella del primo tempo.Entranoper Cristante e Karsdorp, la squadra passa al doppio centravanti con Dybala e Pellegrini larghi sugli esterni. Al 2’avviato palla al piede a sfidare Silvestri.. Da protocollo il Var (Ghersini) non può intervenire, la valutazione dell’entità della spinta spetta all’arbitro di campo.Nel tentativo di rimontare la Roma si allunga e per l’Udinese è Natale. Al minuto 11’ Samardzic lavora indisturbato un pallone e dai venti metri scarica il mancino, Rui Patricio si tuffa goffamente, manca la presa e il pallone sul rimbalzo lo beffa: 2-0 Udinese. Subito dopo Mancini di testa da corner coglie il palo a portiere battuto.fuori Success, Arslan e Samardzic, dentro Beto, Makengo, Lovric. L’Udinese rimane padrona e con l’atletismo e la corsa dei suoi marcantoni bracca gli avversari in duelli rusticani, uomo contro uomo. Poco dopo Mourinho tenta l’ultima carta. Fuori Mancini perche va a piazzarsi largo a destra sulla linea dei mediani, Celik arretra a fianco di Ibanez e Smalling, impegnati nell’uno contro uno contro Deulofeu e Beto.Sbilanciata in avanti per tentativo di riacchiappare il risultato la squadra di Mourinho concede festose praterie all’Udinese che scavalla felice negli spazi sconfinati che portano a Rui Patricio.Alla mezz’ora un’azione rugbistica alla mano viene rifinita da Makengo perche si toglie lo sfizio di chiudere in porta con un beffardo cucchiaio: 3-0. C’è tempo per salutare il ritorno in campo di Shomurodov per Abraham, infortunato alla spalla sinistra e l’esordio di(fuori Pellegrini). Nonché per applaudire il quarto gol dell’Udinese, segnato da, servito col contagiri dall’incursore Pereyra. Spinazzola dov’eri? Che altro dire? La palla è decisamente rotonda e partite come questa, con Davide che stende Golia, figurano negli annuali del campionato.. A cominciare dal signore in panchina. Che sarà pure Speciale ma alla Dacia Arena ha dovuto baciare l’anello al carneade Sottil. Sipario.: 5' Udogie (U), 11' st Samardzic (U), 30' st Pereyra (U), 37' st Lovric (U): Silvestri; Becao, Bijol (17' Ebosse), Perez; Pereyra (40' st Ehizibue), Samardzic (18' st Makengo), Walace, Arslan (18' st Lovric S.), Udogie; Success (18' st Beto), Deulofeu. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwan, Nuytinck, Nestorovski, Vivaldo. All.: Sottil: Rui Patricio; Mancini (20' st Zalewski), Smalling, Ibanez; Karsdorp (1' st Celik), Matic, Cristante (1' st Belotti), Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Keramitsis, Volpato, Tripi. All.: Mourinho: Maresca: Udogie, Makengo, Pereyra (U), Dybala, Pellegrini (R)