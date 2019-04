Gian Paolo Montali, ex dirigente della Roma, carica ricoperta dal 2009 al 2011, parla al Corriere dello Sport del futuro del club giallorosso: "Totti? Francesco non è un oratore, ma possiede un’intelligenza specifica del suo mestiere che è quella del filosofo e del letterato. Totti è un capo: possiede per natura queste doti che i dirigenti improvvisati non hanno. Lo vedrei bene come vice presidente esecutivo con qualcuno che sappia di governance calcistica e di organizzazione. Totti dovrebbe avere il compito di chiamare un giocatore e convincerlo ad andare alla Roma".



SU DE ROSSI - "Daniele è della statura mediatica e culturale giusta per ricoprire qualsiasi ruolo. Intelligente e autorevole. Lo vedrei bene sia come dirigente sia come allenatore e l’idea non credo che gli dispiaccia".