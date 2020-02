Ivan Pelizzoli, ex portiere di Atalanta e Roma, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra i suoi vecchi club di sabato sera: "Sarà una bella partita, sotto ogni punto di vista. Perché la Roma non può perdere il treno Champions e perché l’Atalanta può invece allungare. Sarà una sfida apertissima. Fonseca? Non l’ho ancora inquadrato. La Roma ha avuto tanti alti e bassi. Ma anche tanti infortuni. Pau Lopez? Un buon portiere, ma se dovessi sceglierne uno per una grande squadra, probabilmente sceglierei altro".



SU DZEKO - "A Roma c’è chi lo critica? Una follia, anche se criticavano pure Batistuta”.