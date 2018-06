Simon Kjaer, difensore e capitano della Danimarca, ex centrale di Palermo e Roma, parla del suo ex compagno Javier Pastore, nuovo acquisto del giallorossi. Queste le sue parole dopo il pareggio contro la Francia al Mondiale: "Pastore è un grande giocatore, forse uno di quelli con più qualità che io abbia mai visto. Siamo stati insieme a Palermo, indimenticabile. Roma però è un’altra cosa, un’altra città. Se vinci 6 partite di fila e poi ne perdi una, la pressione arriva. Per me questa pressione era importante. Il suo gioco lo aiuterà, sono sicuro perché la qualità è un’arma importante. La squadre deve giocare per lui".