Aleandro Rosi torna in campo. Dopo l’avventura nel Genoa dello scorso anno, oggi l’ex terzino della Roma classe 1987 ha firmato un contratto con il Perugia fino al 2021. Nella giornata sono arrivate anche le congratulazioni di un suo ex compagno speciale: Francesco Totti. Sotto al post Instagram pubblicato da Rosi in mattinata, lo storico capitano della Roma ha fatto l’in bocca al lupo al calciatore: “Daje sghi!“.