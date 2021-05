La Roma cerca rinforzi sul mercato per Mourinho. In arrivo per 5 o 6 milioni di euro dal Benfica c'è il giovane terzino sinistro portoghese Nuno Tavares (classe 2000).



Pinto batte anche le piste che portano al portiere Rui Patricio (Wolverhampton) e all'attaccante Belotti del Torino. Sempre secondo il Corriere dello Sport, a centrocampo lo svizzero Granit Xhaka dell'Arsenal sorpassa l'olandese Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar.