E’ tornato ad allenarsi con il gruppo nelle ultime settimane e Ranieri spera di averlo al massimo come marcia in più per l’ultimo decisivo sprint in campionato. Scalda il suo motore turco Cengiz Under che si è concesso ai canali ufficiali del club per tornare a parlare delle sue condizioni. Queste le sue parole: “A nessuno piace infortunarsi, anche perché a causa dei problemi fisici non ho potuto giocare partite molto importanti. Al momento ho ripreso gli allenamenti e voglio prepararmi al meglio per tornare in forma“.