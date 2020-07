Il Napoli mette le ali sul mercato. Se la Juve vorrà davvero Milik, il ds Giuntoli chiederà in cambio Bernardeschi. Discorso simile se il centravanti polacco potesse finire in una operazione di scambio con la Roma: in quel caso il Napoli chiederebbe il turco Cengiz Under. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulla lista c'è poi Boga del Sassuolo, che chiede 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli.